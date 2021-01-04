Повідомлення про пожежу в будівлі ферми по вирощуванні свиней, що в селі Нагірянка Чортківського району надійшло 31 грудня 2020 року.

До гасіння пожежі було залучено два відділення 6 державної пожежно рятувальної частини та організовано підвіз води технікою ПСП «Ягільниця-В», повідомляє 0352.ua.

Загальна площа ферми 2500 м кв., однак рятувальники локалізували пожежу на площі 200 м кв. і ліквідували її.

Вогонь знищив промислове обладнання, частину покриття на площі 200 м кв. та перекриття на площі 50 м кв. Травмованих та постраждалих немає.