До переможців міжнародного конкурсу «Вікі любить Землю 2021» увійшла українська світлина.

На фото з України, яке увійшло до рейтингу найкращих світлин, зображені три самки оленя у Національному природному парку Кременецькі гори на Тернопільщині, пише MediaSapiens.

Фотоконкурс «Вікі любить Землю 2021» оголосив результати міжнародної частини. Серед 15 найкращих фотографій є світлина з України — робота Володимира Бурдяка.

На фото з України, яке увійшло до рейтингу найкращих світлин, зображені три самки оленя у Національному природному парку Кременецькі гори на Тернопільщині.

У конкурсі взяли участь 34 країни та території. З 1 травня по 31 серпня 2021 року в межах фотоконкурсу «Вікі любить Землю» до Вікісховища було завантажено понад 64 тисячі фотографій пам’яток природи від понад 4300 авторів. Місцеві команди організаторів провели відбір у кожній з країн та територій і надіслали для участі у міжнародній частині 15 світлин: 10 пейзажних та 5 макрофотографій. Команда журі міжнародного конкурсу із 390 фотографій, які стали найкращими в своїх країнах, відібрала 15 — міжнародних переможців «Вікі любить Землю» 2021.

Перше місце в категорії «Пейзаж» зайняла світлина, що відображає узбережжя Атлантичного океану в природному парку Сінтра-Кашкайш у Португалії.