На Тернопільщині розгорівся скандал. Водій Audi A4 на іноземній реєстрації спочатку протаранив авто у центрі Бучача, а згодом почав тікати з місця пригоди.

За словами очевидців, нетверезий порушник розігнався до 160 км/год. Уже за кілька хвилин “шумахер” не вписався в поворот і врізався в таксі, де, окрім кермувальника, було ще двоє пасажирів. Всі троє з таксі наразі у лікарні, пише Тернопільська липа.

Винуватцем подвійної ДТП виявився місцевий лісник, який того вечора святкував день народження дитини. Знаний у Бучачі адвокат заявив, що у 2016 році його тричі ловили п’яним, але двічі справи просто закривали.