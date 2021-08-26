З нагоди Дня міста Тернополя та храмового праздника, 28 серпня у місті відбудеться ряд спортивних, культурних і розважальних заходів.

Серед запланованого: Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil», відкриття нових пам’ятних відзнак на Алеї зірок, фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, Всеукраїнські змагання з баскетболу, концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру до Дня міста тощо.

Культурні та спортивні заходи проходитимуть у центральній частині міста, в парку ім. Т. Шевченка та у парку Національного відродження.

Завершиться відзначення Дня міста великим святковим концертом на набережній Тернопільського ставу та феєрверком. Запуск яскравих вогнів розпочнеться о 22.00 год.

Нагадаємо, на території Тернопільської міської територіальної громади досі діє заборона використання піротехніки і діятиме вона до закінчення війни на Сході України, проте, відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.08.2021 №742, винятком є 28 серпня для того, щоб подарувати жителям Тернополя по-справжньому святковий настрій і яскраву кульмінацію відзначення Дня міста.

План заходів з відзначення 28 серпня Дня міста Тернополя

Назва подіїЧас проведення, год.Місце проведення
Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil»07.45 – впродовждняНабережна Тернопільського ставу(біля флагштоків)
Спеціальне погашення штемпеля 09.00вул. Руська, 35
Святкова  Літургія з нагоди храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста10.00Церква Успіння Пресвятої Богородицівул. Князя Острозького, 55
Всеукраїнські змагання з баскетболу 3х3 серед дорослих10.00 Театральний майдан
Безпрограшна лотерея від «Червоного Хреста»12.00 – впродовж дняАлея від фонтану до Співочого поля
Чемпіонат міста з вітрильного спорту10.00Акваторія Тернопільського ставу (поблизу відпочинкової зони «Циганка»)
Кубок міського голови з греко – римської боротьби11.00Територія перед Тернопільським замком
Виставка робіт члена обласної Тернопільської організації національної спілки художників Україна Богдана Ткачика з нагоди 70-річчя від дня народженняВпродовж дняАртГалерея
Святкова концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру «Тобі, Тернопіль»14.00вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
Вернісаж під відкритим небом творчих робіт Євгена Удіна подарованих місту «Тернопіль – місто, що надихає» 15.00вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
Мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». Поповнення Алеї зірок новими іменами15.30вул. Гетьмана Петра Сагайдачного
Чемпіонат міста з катання на роликових ковзанах16.00Парк ім. Т. Шевченка
Живі скульптури: «Прості речі формують життя!»16.30 -17.30Театральний майдан
Виступ київського вуличного театру на ходулях «Хайлайтс»18.00Театральний майдан
Фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, випалювання скультури11.0021.00Парк ім. Т. Шевченка
Святковий концерт до Дня міста за участю гуртів: «Хвилі», «Мотор’ролла», «Мазепа», «Hanky_X_Dory»19.00Набережна Тернопільського ставу
Церемонія нагородження переможців та призерів Кубку України з баскетболу ЗхЗ серед дорослих 20.00Театральний майдан

28 серпня

Парк Національного відродження

Назва подіїЧас проведення, год.Місце проведення
Виставка робіт майстрів народної творчості Тернопільщини «Скарби тернового поля»12.00 – впродовж дняАлея від фонтану до «Літака»
Свято меду12.00 – впродовж дняПочаток Алеї від фонтану
Безпрограшна лотерея від «Червоного Хреста»12.00 – впродовж дняАлея від фонтану до Співочого поля
«Дитячі голоси -Тернополю». Виступи лауреатів та переможців конкурсів та фестивалів дитячих вокальних студій нашого міста15.00Тернопільський ліцей № 21 спеціалізованої
мистецької школи ім. І.Герети
Виступи хореографічних колективів міста та ансамблю танцю «Надзбручанка» обласної філармонії17.00Співоче поле
Презентація колекції від «Театру мод» Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола 18.30Співоче поле
Вітання міського голови Сергія Надала та церемонія нагородження Почесних тернополян19.00Співоче поле
Виступи творчих колективів міста Тернополя «Місто, де квіти і зорі зводять кохання мости»19.30Співоче поле
Святковий концерт народного артиста України Віктора Павліка21.00Співоче поле
Феєричне шоу театру вогню «Semargl»22.30Співоче поле