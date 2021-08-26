Святковий концерт і феєрверк: як Тернопіль святкуватиме День міста

З нагоди Дня міста Тернополя та храмового праздника, 28 серпня у місті відбудеться ряд спортивних, культурних і розважальних заходів.

Серед запланованого: Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil», відкриття нових пам’ятних відзнак на Алеї зірок, фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, Всеукраїнські змагання з баскетболу, концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру до Дня міста тощо.

Культурні та спортивні заходи проходитимуть у центральній частині міста, в парку ім. Т. Шевченка та у парку Національного відродження.

Завершиться відзначення Дня міста великим святковим концертом на набережній Тернопільського ставу та феєрверком. Запуск яскравих вогнів розпочнеться о 22.00 год.

Нагадаємо, на території Тернопільської міської територіальної громади досі діє заборона використання піротехніки і діятиме вона до закінчення війни на Сході України, проте, відповідно до рішення виконавчого комітету від 19.08.2021 №742, винятком є 28 серпня для того, щоб подарувати жителям Тернополя по-справжньому святковий настрій і яскраву кульмінацію відзначення Дня міста.

План заходів з відзначення 28 серпня Дня міста Тернополя

Назва події Час проведення, год. Місце проведення Чемпіонат світу з водно – моторного спорту «HYDRO GP Ternopil» 07.45 – впродовждня Набережна Тернопільського ставу(біля флагштоків) Спеціальне погашення штемпеля 09.00 вул. Руська, 35 Святкова Літургія з нагоди храмового празника Успіння Пресвятої Богородиці та Дня міста 10.00 Церква Успіння Пресвятої Богородицівул. Князя Острозького, 55 Всеукраїнські змагання з баскетболу 3х3 серед дорослих 10.00 Театральний майдан Безпрограшна лотерея від «Червоного Хреста» 12.00 – впродовж дня Алея від фонтану до Співочого поля Чемпіонат міста з вітрильного спорту 10.00 Акваторія Тернопільського ставу (поблизу відпочинкової зони «Циганка») Кубок міського голови з греко – римської боротьби 11.00 Територія перед Тернопільським замком Виставка робіт члена обласної Тернопільської організації національної спілки художників Україна Богдана Ткачика з нагоди 70-річчя від дня народження Впродовж дня АртГалерея Святкова концертна програма Муніципального Галицького камерного оркестру «Тобі, Тернопіль» 14.00 вул. Гетьмана Петра Сагайдачного Вернісаж під відкритим небом творчих робіт Євгена Удіна подарованих місту «Тернопіль – місто, що надихає» 15.00 вул. Гетьмана Петра Сагайдачного Мистецька імпреза «Крізь терни до зірок». Поповнення Алеї зірок новими іменами 15.30 вул. Гетьмана Петра Сагайдачного Чемпіонат міста з катання на роликових ковзанах 16.00 Парк ім. Т. Шевченка Живі скульптури: «Прості речі формують життя!» 16.30 -17.30 Театральний майдан Виступ київського вуличного театру на ходулях «Хайлайтс» 18.00 Театральний майдан Фестиваль «Не святі горшки ліплять», вогняне шоу, випалювання скультури 11.0021.00 Парк ім. Т. Шевченка Святковий концерт до Дня міста за участю гуртів: «Хвилі», «Мотор’ролла», «Мазепа», «Hanky_X_Dory» 19.00 Набережна Тернопільського ставу Церемонія нагородження переможців та призерів Кубку України з баскетболу ЗхЗ серед дорослих 20.00 Театральний майдан

28 серпня

Парк Національного відродження