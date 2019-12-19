Попри заборону синоду РПЦ керуючий Шумським благочинням УПЦ МП Михайло Костюк здійснив паломницьку поїздку святинями православних церков, які визнали автокефалію Православної Церкви України.

Разом із групою паломників, Михайло Костюк, зокрема, відвідав храми Елладської та Константинопольської православних церков, а світлинами із цього закордонного вояжу поділилась дружина благочинного у мережі Фейсбук:

«…Греція. Побували в храмі Вмч. Дімітрія Солунського і Свт. Григорія Палами. Біля мощів був прочитаний акафіст, за яким поминали всіх православних християн…» (Елладська Православна Церква, місто Салоніки, Греція)

«… Афон. Краса Божа, краса молитви, краса природи. День і ніч звучить молитва. Труди монахів та паломників. От. Михайло дякую Богу і всім за молитовну підтримку…» (Константинопольська Православна Церква, гора Афон, Греція)

Втім, відвідування святих місць у грецьких Салоніках та на Афоні може «вилізти боком» священнику УПЦ МП через підтримку місцевими архієреями Елладської та Константинопольської Православних Церков автокефалії Православної Церкви України і їх співслужіння з кліриками ПЦУ.

Як відомо, ще 17 жовтня цього року рішенням синоду РПЦ та настановами Паломницького центру РПЦ було суворо заборонено здійснювати паломницькі поїздки в єпархії Елладської Православної Церкви, які підтримують автокефалію Православної Церкви України. Зв’язки з Константинопольською Церквою, до якої належать монастирі святої гори Афон, РПЦ та УПЦ МП розірвали одразу ж після надання Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію ПЦУ. Тим не менш, послідовники Московського Патріархату схоже готові ігнорувати рішення керівництва РПЦ, адже йти за очільниками церкви у глибоку ізоляцію від решти православного світу, після визнання автокефалії ПЦУ, і відмовлятися від облюбованих Афонських святинь ой як не хочеться.