23 травня в Синодальній залі Митрополичого дому – Резиденції Предстоятеля Православної Церкви України при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі, відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України. У засіданні взяли участь усі його члени.

За повідомленням офіційного сайту ПЦУ, за поданням Предстоятеля Синод обрав насельника Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва архимандрита Антонія (Фірлея) єпископом Бориспільським, вікарієм Київської єпархії.

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У повідомленні сказано, що, враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Православної Церкви України», затвердив її Статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви.

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Синод також просив Предстоятеля звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦУ.

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Джерело: RISU