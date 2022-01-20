Суд звільнив від покарання жінку, котра залишила власне немовля в сумці у покинутій будівлі. ВІДЕО

У Тернопільській області суд звільнив від покарання жінку, яка народила немовля, поклала його в сумку та залишила у закинутій будівлі.

Про це йдеться у вироку Заліщицького райсуду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, мати 4 неповнолітніх дітей вдома народила немовля. Після цього вона поклала дитину до сумки та залишила в напівзруйнованому приміщенні. Дитину знайшла перехожа, яка її врятувала та викликала медиків і поліцію.

На суді жінка визнала провину та уклала угоду зі слідством. За даними суду, вчинок жінки є нетяжким злочином.

“Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрювана беззастережно визнала себе винною, згідно ст.12 КК України, є нетяжким злочином”, – йдеться у вироку суду.

А тому її визнали винною за ч.2 ст.135 КК України. Жінку засудили до 2 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Також засуджена повинна сплатити 6639 грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, у селищі Товсте Чортківського району Тернопільської області в листопаді 2021 року знайшли немовля, яке невідомі поклали у сумку та викинули на території закинутого молокозаводу.

14-річна школярка стала рятівницею для немовляти. Дівчинка зізналася журналістам, що любить милуватися краєвидами з даху цієї будівлі, що руйнується. І ось тому вона тут випадково й опинилася. Але увагу школярки привернула велика поліетиленова сумка, що стояла під стіною.

У немовляти діагностували переохолодження, нього була критично низька температура тіла. Життя немовляти буквально висіло на волосині.