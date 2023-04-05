stopRU – некомерційний продукт, метою якого є боротьба з російським інформаційним тиском на український медійний простір.

stopRU вже користуються 1400+ користувачів, кожного дня видаляється 1700+ відео, за весь час – понад 160 тисяч з 8 мільйонів проаналізованих.

stopRU наразі доступне на платформі Google Chrome та Mozilla Firefox, тільки на комп’ютерах.

Розширення для браузера stopRU допоможе користувачам натренувати YoutTube не рекомендувати російські відео. Програма надає можливість людям обирати, чи хочуть вони бачити російські рекомендації, чи ні. Користувачі можуть легко встановити розширення у своєму браузері Chrome чи Firefox.

Встановив stopRU і за декілька днів забув про російську відеопропаганду, як про страшний сон.

Проблема

Користувач YouTube має мати можливість відмовитись від російських відео у видачі. Наразі це неможливо зробити, просто задавши відповідний критерій у пошуку. Все, що можна — це налаштувати мову та локацію на українську / Україну, відписатись від російських каналів. Це допоможе, проте не матиме яскравого ефекту.

Проблема існує в масштабі країни: російські відео присутні в трендах, їх рекомендують, їх дивляться, алгоритми YouTube підхоплюють і рекомендують їх більшій кількості людей, — так утворюється замкнене коло. Ідея в тому, щоб у людини був вибір, бачити ці відео чи не бачити. Є гіпотеза, що колись це вплине на стрічку Guest User в Україні.

Для дефініції: «російським» є будь-яке відео російською мовою. Тут ми не шукаємо хороших росіян теж.

Російська — не є випадковою іноземною мовою. Для нас — це мова ворога, який веде прямий військовий конфлікт з нами протягом кількох років. А культурний конфлікт — протягом декількох століть.

Алгоритм

Розширення для YouTube працює на основі алгоритму, який відфільтровує російські відео.

Механізм досить простий: перевірити кожне відео, чи є воно російським, якщо так, то вилучити, натиснувши «Не цікавить» або «Не рекомендувати канал». Для перевірки алгоритм аналізує назву відео та каналу на наявність літер, які присутні тільки в російській абетці (ё, ъ, ы, э) та відсутність виключно українських (ґ, є, і, ї). Так, не всі російські відео відповідатимуть цьому правилу. Та практика показала, що цього достатньо. Тобто, якщо на одній ітерації програма пропустить відео, то на іншій вже інше відео цього ж каналу буде вилучене, і це дасть необхідний зворотній зв’язок і сигнал для системи рекомендацій YouTube.

Налаштування роботи

Для початку слід вибрати необхідну реакцію stopRU на російське відео чи канал:

«Не цікавить» – опція за замовчуванням; «Не рекомендувати канал»; «Виділяти, без жодних дій».



Для користувача все відбувається непомітно. В ідеальному випадку, певні відео зникають і на їхньому місці з’являється напис «Відео вилучено» при завантаженні сторінки та перегляді відео.

Також є можливість скасувати дію stopRU, якщо ви вважаєте виділення контенту помилковим, і переглянути загальну статистику з історією видалень. Це така собі гейміфікація полювання на російський контент.

В YouTube розширення stopRU працює наступним чином:

головна сторінка — видаляє,

сторінка пошуку — затіняє,

сторінка “Що нового” — затіняє,

сторінка відео, рекомендовані — видаляє,

сторінка відео, коментарі — затіняє.

Підсумок

Ми боремось з імперією та намагаємось увійти у світ західних демократій. Залежність проявляється в різних площинах: політичній, економічній та культурній. Де спільною ниткою є і мова контенту. Чим швидше ми позбудемось російської, тим швидше ця залежність нівелюється.

Розширення stopRU вже доступне для завантаження. Якщо у вас виникли будь-які питання, будь ласка, зв’яжіться з нами.

Зупинимо російський контент разом!

Посилання