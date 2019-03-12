Степан Барна зустрівся з послом Ізраїлю в Україні. ФОТО

12/03/2019 Розмір тексту:

Тернопільщину вперше відвідав Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон. Під час візиту він зустрівся з головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном Барною для того, щоб обговорити розвиток співпраці між Тернопільщиною та державою Ізраїль у різних напрямках та галузях діяльності.

Основний акцент під час зустрічі зробили на економічному співробітництві.

Як наголосив голова ОДА Степан Барна, Тернопільщина – це регіон з домінуючою часткою аграрного виробництва, а також переробної і харчової промисловості. «Тому, – акцентував він, – нам цікаві такі перспективні напрямки співпраці з державою Ізраїль як розширення експортних поставок продукції сільського господарства. У 2019 році це можуть бути олійні культури, деревина. Щодо реалізації інвестиційних проектів, то маємо пропозиції щодо будівництва підприємства для зберігання та переробки насіння олійних культур на базі ПП Науково-виробниче об’єднання «Енергоощадні технології» та будівництва елеваторів для зберігання та переробки зерна з подальшим експортом в Ізраїль».

У свою чергу пан Посол Джоел Ліон зазначив, що Ізраїль є одним із головних торговельних партнерів України в регіоні Близького Сходу та зацікавлений в українській продукції.

«Нещодавно держава Ізраїль підписала з Україною Угоду про вільну торгівлю. В рамках Угоди у двосторонньому порядку скасовуються ввізні мита для 80% українських промислових товарів та 70% ізраїльських промислових товарів. Дана Угода принесе багато переваг і вашому регіону, бо передбачається скасування мита на сільськогосподарську продукцію. А це означає, що інвестори матимуть додаткові стимули для розміщення в Україні виробництва з вищою доданою вартістю. Основне поле для діяльності також розглядаємо сільське господарство», – поінформував пан Посол. Нагадаємо, минулого тижня голова ТОДА Степан Барна побував в Ізраїлі з робочим візитом у складі делегації Всеукраїнської Ради Церков та Релігійних Організацій. В рамках поїздки відбулися зустрічі з Президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, спікером Кнесету Йоелем Едельштейном та іншими урядовцями.