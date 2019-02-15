Стало відомо, коли і де похоронять отця Анатолія Зінкевича. ВІДЕО

15/02/2019 Розмір тексту:

У Тернополі помер настоятель Свято-Троїцького духовного центру Анатолій Зінкевич.

Священик помер у лікарні після тривалої хвороби. Йому було 65 років.

Сьогодні о 19-й годині у Святотроїцькому духовному центрі відправлять панахиду за померлим. 16 лютого протоієрея поховають на території духовного центру. Початок траурної церемонії – о 9-ї годині.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.