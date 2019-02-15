Стало відомо, коли і де похоронять отця Анатолія Зінкевича. ВІДЕО
15/02/2019 0
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У Тернополі помер настоятель Свято-Троїцького духовного центру Анатолій Зінкевич.
Священик помер у лікарні після тривалої хвороби. Йому було 65 років.
Сьогодні о 19-й годині у Святотроїцькому духовному центрі відправлять панахиду за померлим. 16 лютого протоієрея поховають на території духовного центру. Початок траурної церемонії – о 9-ї годині.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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