Майже 26 000 гривень – стали об’єктом злочину невідомої особи, яка під приводом працівника банку отримала доступ до мобільного банківського додатку краянки та привласнила кошти.

Пройдисвіт телефонував до 63-річної мешканки Тернополя та представився співробітником фінансової установи. Він повідомив, що кошти жінки в небезпеці через несанкціонованих вхід в систему посторонніх осіб. Аби вберегти заощадження шахрай попросив уточнити персональні дані та вміст смс-повідомлення, які надійдуть на мобільний телефон краянки. Як тільки жінка це зробила, отримала сповіщення про списання з трьох банківських карток 25 593 гривень. За допомогою вона звернулася до працівників територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають жителів краю, не довіряти невідомим. Запам’ятайте: працівники фінансових установ, ніколи ні за яких обставин не телефонуватимуть своїм клієнтам та не будуть дізнаватись особисту інформацію. Всі дані, якими ви володієте, щодо вашого електронного гаманця є конфіденційною інформацією.