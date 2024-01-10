На Тернопільщині далі морозитиме. За прогнозами синоптиків, ускладнюватиме ситуацію ожеледиця, а також штормовий вітер. Вдень можливі хуртовини.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, нічної пори на Тернопільщині передбачається 14-19 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні 5-7 морозу.

«Найближчим холодним періодом буде 12, 13 та 14 січня, проте вже переважно без -20-ти. А вже вдень 14 та далі 15-го січня очікується потепління. 10-го січня температура повітря підвищиться. Вночі ще поморозить, а протягом дня середи передбачається 0-5 градусів морозу. Вітер буде з північного заходу, рвучкий, некомфортний. На дорогах – ожеледиця, і водіям, і пішоходам обережно! Поки що найсильніший мороз пережили. Подальші коливання температурні для нас, загартованих, не проблема», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, 12 січня у краї знову похолоднішає, більш теплої погоди слід чекати з 15 січня.