Справа “Хеліксу”: 250 потерпілих і десятки мільйонів гривень збитків

12/01/2019 Розмір тексту:

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 190 та частиною 2 статті 209 ККУ щодо чотирьох осіб, причетних до організації фінансової піраміди «Хелікс».

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ще 40 потерпілих. На даний час загальне число осіб, які стали жертвами шахрайських схем, становить понад 250 осіб. Остаточної суми збитків ще не підраховано, але обчислюється вона десятками мільйонів гривень.

Як зазначають у слідчому управлінні ГУНП в Тернопільській області, тривалий процес досудового розслідування зумовлений, насамперед, тим, що багато потерпілих перебувають за межами країни і немає можливості опитати їх, а також слідчі досі очікують надходження матеріалів виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.