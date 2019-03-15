Двадцятирічний мешканець Теребовлі пограбував тернополянку заради сучасної дороговартісної техніки.

Подія трапилася 7 березня. Потерпіла в мережі інтернет розмістила оголошення про продаж не дешевого мобільного телефону. Дане повідомлення побачив теребовлянець. Він зателефонував продавцю і домовився про зустріч з метою покупки засобу зв’язку. Власниця телефону на зустріч прийшла зі своїм батьком. Вона показала товар потенційному покупцеві. Останній почав розглядати телефон, а коли тато з донькою відволіклися, почав тікати. Батько грабіжника наздогнати не зміг. Про злочин тернополяни повідомили на лінію “102”.

За словами правоохоронців, на слід зловмисника працівники карного розшуку Тернопільщини вийшли за кілька днів. Як стало відомо, хлопець, отримавши товар, втік на автовокзал, а вже звідти поїхав додому. Коли до підозрюваного прийшли поліцейські, то він зізнався у скоєному і телефон повернув.

Хлопець раніше проблем із законом не мав, він займається спортом, а на злочин пішов від безвиході через відсутність грошей. Тепер йому доведеться відповідати за свій вчинок перед законом відповідно до статті 186 частина 1 ККУ – грабіж.