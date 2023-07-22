На Тернопільщину йде антициклон. Відтак спекотна погода знову повертається до регіону. Стовпчики термометрів місцями сягатимуть 30 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями очікується антициклональний характер погоди. У краї спостерігатиметься мінлива хмарність. Обідеться без істотних опадів. Вітер буде західним, 5 – 10 м/с.

«Опади припиняться, передбачається багато сонечка. Температура повітря вирівняється, скрізь +24+29. У неділю все відновиться: прояснить, буде сухо, сонячно, гарно і потепліє . Сподіваюсь, ви зробите самі висновки, коли краще зібратися на природу чи в подорож. Надивляйтеся на цю розкішну літню зелень», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями передбачається комфортна літня погода. Втім, наступного тижня у краї знову пройдуть дощі та грози. Через перепади температурних показників, у метеозалежних краян погіршуватиметься самопочуття.