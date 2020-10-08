До підприємства «Ватра» виїжджала бригада швидкої. Там стався курйозний випадок.

4 жовтня о 7.25 у службу екстреної допомоги зателефонувала 25-річна жінка зі скаргами на сильні болі у щелепі. Виявляється, пацієнтка широко позіхнула зранку, але так невдало, що вивихнула щелепу.

Спочатку жінку завезли у першу міську лікарню, але там вправити щелепу не змогли, тож із вивихом нижньої щелепи шпиталізували в університетську лікарню.

Про це виданню Golos.te.ua повідомив Михайло ДЖУС? генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.