На Тернопільщині вночі передбачають заморозки на поверхні ґрунту. Синоптики попереджають про складні метеорологічні явища.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними погоду Тернопільщини формуватиме антициклон над Західною Україною. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці на поверхні грунту заморозки 0 – 5°, температура повітря вдень 10 – 15° тепла.

«Найближчої ночі заморозки охоплять значну частину територію України. У західних областях навіть будуть у повітрі. Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11+16 градусів.У неділю, 30-го квітня, дощі можливі у західних областях. Гріємося, рятуємо за можливості рослинки від заморозків, на погоду не нарікаємо, пригадуємо, що заморозки трапляються щороку якраз в кінці квітня-на початку травня. А за статистикою, можуть бути навіть на початку червня», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у регіоні зберігатимуться тенденції до підвищення температурних показників. У неділю синоптики передбачають до 18 градусів тепла. Втім, разом із теплом повернуться дощі.