Скільки заробляють і на що витрачають зароблене мешканці області: цікава статистика

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІV кварталі 2020 року сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 13535 грн, у розрахунку на одну особу – 4635 грн.

Найбільшу питому вагу (89,9%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи (натуральні надходження, субсидії та пільги безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, пільги безготівкові на оплату інших послуг та товарів) становили 8,3%, використані заощадження та доходи від продажу нерухомості, особистого і домашнього майна – 1,8%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 10546 грн, у розрахунку на одну особу – 3612 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 5073 грн, на непродовольчі товари – 3176 грн, на оплату послуг – 1098 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 1199 грн.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.