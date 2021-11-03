Понад чотириста тисяч жителів краю вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині. Учора в області провели 6503 щеплень.

Як зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, на сьогодні доступні такі вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

«Вакцини в області є достатньо. Хочу нагадати, що відтепер у нас працюють пункти вакцинації на залізничному вокзалі та автовокзалі. Це місця з великим потоком людей, тому усі, хто подорожує, а також працівники залізниці, можуть оперативно вакцинуватися. В Україні також рекомендували щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech, за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Тому закликаю усіх вакцинуватися та дотримуватися карантинних обмежень».

Додамо, в області діє 15 центрів масової вакцинації та 56 пунктів вакцинації. Також щеплення проводять мобільні бригади.