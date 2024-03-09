Соціальними мережами міста поширюється допис із відео, на якому патрульні затримують громадянина. У патрульній поліції прокоментували цю ситуацію і розповіли, як все було насправді.

Вчора близько 11-ї години патрулюючи на вулиці Торговиця інспектори виявили автомобіль ВАЗ, припаркований із порушенням ПДР. Спілкуючись із водієм та, перевіряючи документи, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування та не виконує рішення суду. Оскільки в діях чоловіка вбачається факт умисного невиконання рішення суду, а це кримінальне правопорушення, патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські відсторонили керманича від керування транспортним засобом та викликали на місце евакуатор. Однак під час евакуації автомобіля водій перешкоджав роботі патрульних, висловлювався нецензурною лайкою, на неодноразові зауваження інспекторів не реагував, тож його затримали.

На громадянина патрульні склали протокол затримання та адмінматеріали:

– за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції) КУпАП;

– за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права, вчинене повторно протягом року) КУпАП;

– за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил паркування) КУпАП.