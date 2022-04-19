Дві доби в дорозі і тисяча кілометрів на скутері. Таку відстань здолала сім’я з Херсона, щоб дістатися Тернополя. Тут вони лише кілька днів.

Вікторія розповідає, що зважитися на таку втечу було непросто. Але і залишатися в Херсоні дуже небезпечно. Скутер – це єдиний транспортний засіб, який у них був, розповідають Т1 Новини.

Виїжджати з Херсона довелося двічі. Вперше вони потрапили у великий затор, опинившись під обстрілами, повернули назад. Але вдома не почувалися в безпеці. Під їхньою багатоповерхівкою почали чергувати снайпери. Якщо вороги бачили людину у відчиненому вікні і їм це не подобалося, відразу стріляли. Вікторія не знала чи їм пощастить вибратися з Херсону живими.

У маленькому червоному рюкзаку – найцінніше, що Вікторія взяла з собою. Це листи її покійних батьків. Про історію їхнього кохання не раз писала тамтешня преса. Подробиці — у сюжеті.