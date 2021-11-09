Минулої доби на Тернопільщині виявлено чотирнадцять артснарядів, дві мінометні міни та одну авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС. Так, 8 листопада о 10:50 у полі поблизу с. Монилівка Зборівської територіальної громади Тернопільського району під час пошуку металобрухту виявлено одинадцять артснарядів, калібром 76 мм, часів Другої світової війни.

О 12:50 у лісовому масиві поблизу сел. Велика Березовиця Великоберезовицької територіальної громади Тернопільського району виявлено авіабомбу SD-1 часів Другої світової війни.

О 14:20 у с. Шумбар Шумської територіальної громади Кременецького району на території приватного господарства виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

О 16:30 поблизу с. Веселівка Кременецької територіальної громади Кременецького району виявлено дві мінометні міни ММ-82 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня піротехніками ДСНС під час обстеження території поблизу села Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено та зосереджено в безпечному місці два артснаряди АС-88 мм часів Другої світової війни.