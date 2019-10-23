Пасажирів, які перебували в рейсовому автобусі Кам’янець-Подільський-Тернопіль 18 жовтня, і стали очевидцями нещастя, правоохоронці Тернопільщини просять відгукнутися.

Нагадуємо, того дня близько 15:00 між селом Колодіївка та селищем Скалат з рейсового автобуса випала п’ятнадцятирічна дівчинка. За словами очевидців, дитина стояла на сходах біля задніх дверей. В якийсь момент дверка відчинилася і вона випала, вдарившись головою об асфальт. Врятувати життя потерпілій не вдалося. Вона померла дорогою до лікарні.

Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися людей, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного провадження і встановлення винних. Повідомити її можна на лінію “102” або за номером (068)-00072-21. Анонімність гарантується.