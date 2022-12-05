У понеділок на Тернопільщині погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону.

За прогнозами синоптиків, буде похмуро, через перепади температурних показників, на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу.

“Вночі та вранці передбачається ожеледь. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с. Попередження про метеорологічні явища: 5 грудня на дорогах ожеледиця, місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с., – перший рівень небезпечності”.

За попередніми прогнозами синоптиків, похмура погода збережеться на Тернопільщині протягом тижня, стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Місцями випадатиме невеликий сніг. Через ожеледицю на дорогах буде слизько. Відтак жителів краю просять бути обережними.