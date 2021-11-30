“Шлях поколінь” – фільм під такою назвою представили у Тернополі. Кінострічка репрезентує життя повстанців.

Ініціював знімання фільму про повстанців військовий журналіст, тернополянин Михайло Ухман. Він хоче зберегти для майбутніх поколінь історію про вояків УПА. “Кількамісячна важка праця нарешті дала свої плоди. З чим і вітаю всю величезну команду кінострічки “Шлях поколінь”. Наше дітище пройшло етап становлення. Зйомки нашого фільму активізували велику частину людства по всій Україні».

Відвідали прем’єру волонтери та громадські активісти. Попереду — показ для молоді. “Відбулася прем‘єра художньо-документального фільму «Шлях поколінь»! Ми усі довго чекали цього моменту! Щиро радію, що Україна має таких вірних синів, як Михайло Ухман! Він зібрав в цій стрічці не просто акторів, а надзвичайно талановитих людей та справжніх патріотів своєї Батьківщини! Особисто я, переглядаючи стрічку, проживала її усіма емоціями та відчуттями, переносилася з часів УПА до сучасної російсько-української війни, плакала, бачачи дитячу щирість в ангеликах!”, – зазначає волонтерка Христина Феціца.

Екранізувати історію про повстанців вдалося завдяки підтримці небайдужих людей та допомозі спонсорів.