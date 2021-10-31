Понад шістсот нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, одужання підтвердили у трьохсот осіб. Схожі тенденції простежуються два тижні поспіль.

Епідемічна ситуація з COVID-19 у регіоні неблагополучна та зберігає тенденції до ускладнення. Занепокоєння в лікарів викликає збільшення кількості летальних випадків. Учора з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло 15 людей на Тернопільщині. “Ситуація з коронавірусом погіршується. Ми йдемо по тому сценарію, не дуже прогнозованому. На 30% більшає кількість інфікованих, летальність у жовтні зростає на 27%. Прошу звернути увагу на ситуацію із летальними випадками, в межах області ми сягнули “чорної” цифри — було 25 летальних випадків за добу. Це дуже сумна і неприємна статистика. Тому вкотре прошу жителів громади — вакцинуватися, убезпечити себе від можливого інфікування”, – зазначив епідеміолог Ігор Мамчур.

Нагадаємо, за рішенням міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, з 2 листопада у Тернополі заборонені масові заходи: концерти, весілля, інші урочистості. Безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті діятиме з 10 до 16 та з 20 до 23 години по буднях. Заклади громадського харчування працюватимуть до 23.00 з умовою, якщо всі працівники вакциновані.