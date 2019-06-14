Останній день на посаді голови Тернопільської ОДА та екскурсія робочим кабінетом.

Степан Барна забрав із собою прапор України підписаний на Сході під час будування фортифікаційних споруд та портрет Петра Порошенка, як символ успішної командної роботи. Решту ж, залишив для свого наступника.

До прикладу план будівництва Водної арени Тернопіль, і зауважив, це для того щоб новий голова ТОДА знав з чого починати свою роботу.

Також, підписав останній документ та пригадав цікаві історії, які трапились за 4 роки роботи.

Детальніше – в сюжеті телеканалу Тернопіль 1.