Посеред ночі у Збаражі невідомі юнаки познущалися з елементів благоустрою.
Хлопців зафіксувала вулична камера відеоспостереження.
Про інцидент у соцмережі розповів депутат Збаразької міської ради Роман Напованець, пишуть Тернополяни.
«Місцева рубрика «впізнай вандала». Чим саме не догодив елемент благоустрою цим молодикам наразі не відомо. Допомога по встановленню осіб вітається», – зазначив Роман Напованець.
Поведінка юнаків обурила місцевих жителів. У коментарях люди скаржаться на виховання невідомих молодиків та пропонують їм покарання.
«От не розумію і все, ніколи не міг зрозуміти… Коли завжди хотілось щоб навколишній світ ставав кращим, і радієш за усе нове, що робиться в місті, висадку дерев, облаштування кожного куточка, то в цей же час знаходиться хтось, хто руйнує… що в них в голові? Безлад, нерозумність, чи як це вони самі собі пояснюють?…»
«Пропоную, як знайдете, щоб все місто йому по такому копню виписали..»
«Знайдемо разом, розпізнаєм і прізвища, і фото фейса в соцмережі»
«На сітілайти, бігборди, і там, де живуть і вчаться».
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