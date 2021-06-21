“Що у них в голові?”, – розшукують вандала, котрий зламав вуличний ліхтар. ВІДЕО

Посеред ночі у Збаражі невідомі юнаки познущалися з елементів благоустрою.

Хлопців зафіксувала вулична камера відеоспостереження.

Про інцидент у соцмережі розповів депутат Збаразької міської ради Роман Напованець, пишуть Тернополяни.

«Місцева рубрика «впізнай вандала». Чим саме не догодив елемент благоустрою цим молодикам наразі не відомо. Допомога по встановленню осіб вітається», – зазначив Роман Напованець.

Поведінка юнаків обурила місцевих жителів. У коментарях люди скаржаться на виховання невідомих молодиків та пропонують їм покарання.

«От не розумію і все, ніколи не міг зрозуміти… Коли завжди хотілось щоб навколишній світ ставав кращим, і радієш за усе нове, що робиться в місті, висадку дерев, облаштування кожного куточка, то в цей же час знаходиться хтось, хто руйнує… що в них в голові? Безлад, нерозумність, чи як це вони самі собі пояснюють?…»

«Пропоную, як знайдете, щоб все місто йому по такому копню виписали..»

«Знайдемо разом, розпізнаєм і прізвища, і фото фейса в соцмережі»

«На сітілайти, бігборди, і там, де живуть і вчаться».