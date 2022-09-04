Ще погріємося: якою буде погода на Тернопільщині наступного тижня

Новий вересневий тиждень на Тернопільщині розпочнеться сонячною погодою. За словами синоптиків, дощі малоймовірні, а температура повітря підвищуватиметься до 20 градусів тепла.

Цими днями регіон охопить стримана осіння погода: ночі будуть прохолодними, а вдень можна буде погрітися на сонці.

“Понеділок в Україні буде сонячним. Повсюди дощі малоймовірні, хмар, хоча й красивих, білих, мало, проте багато синього неба. 5-го вересня протягом дня температура повітря буде стриманою, тепліше передбачається на заході: +17+24 градуси. Ніч, звичайно, вже холодна, передбачається +7 +12 градусів. Більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в суботу-неділю”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, перша половина вересня тішитиме жителів краю помірним теплом і сонцем. Періодично можливі невеликі дощі, хмарність чергуватиметься із ясною погодою.