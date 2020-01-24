Упродовж 2018-2019 років згідно з рішеннями Великогаївської сільської ради сьомого скликання від 31 травня 2018 року № 534 та від 20 лютого 2019 року № 734 проведено реконструкцію спорудженої у 30-х роках минулого століття будівлі колишнього фельдшерсько-акушерського пункту в селі Дичків.

Роботи здійснено за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в сумі 1 303 000 гривень та місцевого бюджету Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади у сумі 984 595 гривень. У нових приміщення розміститься фельдшерський пункт села Дичків Великогаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, офіс старости сіл Дичків та Красівка з віддаленим робочим місцем фахівця Центру надання адміністративних послуг Великогаївської сільської об’єднаної територіальної громади.

На відкриття реконструйованого ФАПу завітав голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. – Ця подія, без сумніву, є знаменною для мешканців цих сіл та для громади загалом, – наголосив під час урочистостей Віктор Овчарук. – Бачимо ще один приклад реальних результатів реформи децентралізації в області. Адже головна їх місія – надання якісних послуг населенню. І відсьогодні такі послуги отримуватимуть жителі сіл Дичків та Красівка. Бажаю Великогаївській громаді подальшого розвитку та процвітання.