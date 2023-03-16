Незнайомець, назвавшись співробітником фінустанови, запропонував тернополянці допомогу із розблокування її банківської картки. Умова – потрібно було перекинути кошти на інший рахунок.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева жителька із заявою про шахрайство. Потерпіла розповіла, що напередодні їй на мобільний зателефонував чоловік, назвався співробітником служби безпеки банку та повідомив, що її картка заблокована. Запропонував допомогу, але для цього потрібно було перекинути кошти на інший рахунок. Виконавши всі умови незнайомця, тернополянка так і не дочекалася повернення своїх заощаджень, як було обіцяно.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Жителів області правоохоронці закликають не довіряти особам, котрі в телефонному режимі пропонують свої послуги, які стосуються вашої банківської картки. Перш ніж повірити незнайомцеві, що ваша картка заблокована, чи є загроза втратити кошти – наберіть номер гарячої лінії фінуставнови, в якій ви обслуговуєтеся, а найкраще – завітайте до найближчого відділення банку.