Цитрусовий сезон розпочався, – кажуть продавці на тернопільському ринку. Втім, ціни на популярні фрукти, кусаються. Вартують нині мандарини по 50-60 гривень за кілограм. Ажіотажу покупці поки не створюють.

“Мандарини звозять з різних теплих країн, і вони є різних сортів. Сезонний врожай тільки розпочинають збирати, то ми отримуємо їх за досить високими закупівельними цінами. Продаємо зараз по 50 — 60 гривень за кілограм. Поки великого запиту на ці фрукти немає. Загалом людей на ринках дуже мало. Ще обмеження карантину дуже негативно на все впливають. Очікуємо, що ближче до Нового року трохи здешевшають мандарини. Надіємося, що люди активніше їх купуватимуть”, – каже підприємиця Ольга Кушнірук.

Найсолодші іспанські мандарини, але вони і найдорожчі, – розповідають продавці. Дешевша турецька продукція. Загалом сезон мандарин триватиме до березня.