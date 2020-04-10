Третє пленарне засідання 14 сесії Тернопільської обласної ради відбудеться 13 квітня.

Розпорядження про його скликання голова облради Віктор Овчарук підписав 8 квітня.

Цього разу депутати зберуться поза межами сесійної зали – на відкритому майданчику на території навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, що у селі Лошнів Теребовлянського району. Заплановано, що чергове засідання розпочнеться о 12.00.

У підписаному розпорядженні зазначено, що на розгляд депутатів області винесуть такі питання: «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»; «Про програму антитерористичних заходів у Тернопільській області на 2020 рік»; «Про обласну програму забезпечення функціонування Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв на І півріччя 2020 року». Також будуть вирішувати питання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та інші питання поточної роботи ради.

Оскільки на виїзному засіданні не буде технічної можливості голосувати за допомогою електронної системи «Віче», підрахунок голосів депутатів за проекти рішень забезпечить лічильна комісія.

Ольга Трач