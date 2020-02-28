За вчинення крадіжки оперативники карного розшуку Тернопільського відділу поліції затримали 42-річного тернополянина.

Зловмисник спокусився на чуже майно, перебуваючи під домашнім арештом за серію майнових злочинів, повідомляють у поліції.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від студентки одного із місцевих навчальних закладів. У неї із кімнати гуртожитку викрали два ноутбуки. Збитки оцінила у понад 12 тисяч гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 42-річний тернополянин. Він вже неодноразово судимий та перебуває під слідством за скоєння серії крадіжок.

Зловмисник під виглядом відвідувача проник до гуртожитку та з однієї із незачинених кімнат виніс два ноутбуки. Крадену комп’ютерну техніку поліцейські вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 ККУ. Поліцейські помістили тернополянина до ізолятора тимчасового тримання в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.