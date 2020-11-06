Арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк загрожує тернополянин 1991 року народження, який вчинив серію злочинів на території обласного центру.

Оперативники Тернопільського відділу поліції встановили, що підозрюваний обкрадав приміщення однієї із торгових мереж. Об’єктом злочину крадій обирав невелике майно, яке легко ховав під верхній одяг. Як наслідок, своїми протиправними діями чоловік завдав матеріальних збитків на чималу суму.

До слова, зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 2 статті 185 ККУ.