Напередодні відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 78-ої річниці від дня створення Української повстанської армії (УПА), у Тернополі на базі 2 батальйону військової частини 3002 Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України пройшли урочисті заходи.
Побував на урочистостях і привітав військовослужбовців з нагоди свята міський голова Сергій Надал.
«Дуже символічно, що такі величні свята ми відзначаємо в один день, адже вони нерозривно пов’язані між собою. Свого часу великий князь Ярослав Мудрий передав Україну під Покров Пресвятої Богородиці. З того часу вся наша земля і українське воїнство знаходяться під особливою опікою Пресвятої Богородиці. Саме з молитви до Богородиці йшли в бій лицарі княжої доби та Українська повстанська армія. З молитви до Божої Матері захищають нашу землю і сьогоднішні воїни, – наголосив Сергій Надал. – В цей день ми кажемо слова вдячності всьому українському воїнству, слова пошани і світлої пам’яті тих поколінь, які загинули раніше, і тих, хто не дожив до сьогоднішнього дня. Від імені усіх тернополян і від себе особисто висловлюю слова вдячності у вашому лиці всім українським воїнам, які зупинили російську орду, і сьогодні з честю та мужністю захищають кордони Української держави».
За сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову військову дисципліну, високопатріотичну свідомість, оперативне розв’язання поставлених завдань, вагомий внесок у захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення законності і правопорядку Тернополя та з нагоди Дня захисника України, Сергій Надал відзначив кращих військовослужбовців 2 батальйону 2 Галицької бригади НГУ Нагородними знаками міського голови, цінними подарунками та подяками.
Вірних Синів українського народу, котрі поклали свої життя за мир та спокій прийдешніх поколінь, вшанували хвилиною мовчання.
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