Міський голова подолав COVID-19 та балотується на посаду мера Тернополя.

Важливо: ВО «Свобода» офіційно висунула Сергія Надала кандидатом на посаду міського голови Тернополя. Також під час партійної конференції затвердили списки кандидатів у депутати міської ради від партії. Діючий мер Тернополя Сергій Надал знову поведе ВО «Свобода» у міську раду.

Сергій Надал здоровий: Безпосередньо перед партійною конференцією ВО «Свобода» міський голова вийшов з лікарняного. ПЛР-тест на COVID-19 показав відсутність вірусу в організмі – Сергій Надал подолав хворобу.

«Свобода» у новій міській раді Тернополя: Під час міської партійної конференції Сергій Надал зазначив, що ВО «Свобода» у міській раді стала основою позитивних змін у місті. «У 2010 році наша професійна патріотична «свободівська» команда почала реалізовувати у Тернополі програму змін. Нам вдалось чимало. Місто розвивається і це визнають усі. Ми – переможці багатьох рейтингів і конкурсів. На наше місто рівняються. У нас запозичують досвід. І ці позитивні зміни повинні продовжуватися. На ці позитивні зміни має працювати «Свобода» і в новій міській раді Тернополя», заявив міський голова Тернополя. «Я пишаюся, що є частиною команди «Свободи». Я можу впевнено сказати, що цій команді, перевіреній роками боротьби за інтереси міста і за інтереси України, під силу найскладніші завдання. Вірю, що справжні патріоти і професіонали виграють ці вибори. Сформують більшість у міській раді. І реалізують програму, яка принесе максимальну користь Тернополю. З успіху міста почнеться успіх країни. Почнеться нове національне і економічне відродження», – підсумував Сергій Надал.

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