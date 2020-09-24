19 вересня 2020 року Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» під час конференції висунула кандидатів у голови сільських, селищних та міських ОТГ області, а також кандидатів у депутати обласної та місцевих рад усіх рівнів.

Як зазначив голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк, політична сила за час існування підтвердила свою професійність, згуртованість, послідовність і системність роботи, а голови міст й ОТГ продемонстрували високі результати.

«Ми – досвідчена, потужна, професійна команда, об’єднана національними цінностями та принципами. У нас є власне бачення розвитку області та кожної громади, а також чіткий план забезпечення соціального, економічного та культурного розвитку Тернопільщини на засадах соціальної та національної справедливості, гідності, порядку та відповідальності. Ми вміємо тримати слово та були й зостаємось щитом української нації», – зазначив очільник обласної організації.

Тернопільська обласна конференція ТОО ВО «Свобода» затвердила список кандидатів у депутати Тернопільської обласної ради.

Також цього дня відбулася конференція міської організації ВО «Свобода», яка висунула списки кандидатів у депутати до Тернопільської міської ради та на посаду міського голови Тернополя керівника міської організації ВО «Свобода» Сергія Надала.