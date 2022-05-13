До 7 років позбавлення волі засуджено тернополянку, яка смертельно поранила ножем співмешканця.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Апеляційний суд, погодившись з позицією прокурора, залишив в силі вирок суду першої інстанції щодо призначення 7 років позбавлення волі тернополянці, яка смертельно поранила співмешканця (ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що 13 березня 2021 року після вживання алкоголю чоловік вдаривши жінку розсік їй брову, а та у відповідь схопила на кухні ножа і встромила йому в стегно. Лікарі, що приїхали на виклик не змогли врятувати потерпілого, оскільки ножем було пробито артерію і чоловік помер від гострої крововтрати. І хоча під час судового слухання обвинувачена стверджувала, що чоловік випадково сам напоровся на ніж, ці показання не узгоджувалися з висновками судово-медичних експертиз та не відповідали встановленим обставинам кримінального провадження.

Відтак засуджена проведе 7 років за ґратами.