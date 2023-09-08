Різдво Пресвятої Богородиці більшість Православних Церков світу і католики, у тому числі візантійського обряду, святкують 8 вересня, а ті Церкви, що дотримуються Юліанського календаря, — 21 вересня (із 13-денним запізненням).

Нагадаємо, що цього року ПЦУ і УГКЦ провели календарну реформу і перейшли на астрономічно точніший календар. Тому з 1 вересня вони святкують за новим стилем, пише RISU.

Відомості про Різдво Пресвятої Богородиці черпає Церква з апокрифічного Євангелія Якова, написаного в другому столітті. З цього апокрифу довідуємось, що батьки Богородиці – Йоаким та Анна, довгий час були бездітними, що вважалось ганьбою серед народу. Адже за переданням кожна праведна людина мала б дати потомство Ізраїлю. Через це Йоаким, попри всі свої багатства, був зневажений перед народом і не міг першим принести дари Богові.

В пошуках відповіді від Бога Йоаким йде постити на сорок днів і ночей в пустелю, водночас з тим й Анна молиться вдома про дарування дитя, яке вона посвятить Господеві. Бог відповідає на молитву Анни та Йоакима і через ангела повідомляє, що вони зачнуть дитя, яке буде прославлене серед усіх народів. Йоаким з великою радістю вертається додому, роздаючи народу і священикам чисельні дари, а через дев’ять місяців Анна народжує дівчинку, якій дає ім’я Марія.

Апокрифічне євангеліє Якова швидко набуло популярності, але окреме свято Різдва Богородиці виникло не відразу. Хоч вже з четвертого століття можемо з впевненістю говорити, що до Матері Божої звертались у молитвах та серед народу і низового духовенства звершували богослужіння на її честь. Найдавніші згадки про окреме Богородичне свято датовані п’ятим століттям. Найперше Марійне свято оспівує її як Дівицю і Родительку Бога та не стосується якоїсь окремій події з життя Божої Матері.

Розвиток пошанування Діви Марії призвів до того, що за імператриці Пульхерії, яка й сама прийняла обіт дівицтва, відбувся Ефеський Собор (431 р.), де догматично був закріплений статус Марії як Богородиці. Найвірогідніше, внаслідок цього почали розвиватись й інші Богородичні свята.

Перші згадки про святкування саме Різдва Богородиці маємо з шостого століття. Виникло це свято, як виглядає, в Єрусалимі, де тоді був поставлений храм на честь Різдва Божої Матері. За переданням цей храм постав на тому самому місці, де знаходився дім батьків Марії – Йоакима та Анни. Можливо, що освячено храм було 8 вересня, а тому ця дата і стала днем святкування Різдва Богородиці. З того ж століття, але вже з Константинополя, дійшла до нас перша поема, написана на це свято – Кондак Романа Солодкоспівця.

Свято Різдва Богородиці набирає ваги поступово. Можемо бути певні, що вже в X столітті воно святкувалось у Константинополі з великим торжеством. Водночас в спільнотах християн візантійського обряду Сирії (Мелхітів) це свято було відсутнє ще й в XI столітті, де в цей день натомість була пам’ять батьків Богородиці – Йоакима і Анни.

Сьогодні ж повсюдно у церквах візантійської традиції Різдва Богородиці є одним з найбільших свят літургійного року. Богослужбові тексти свята оспівують Різдво Богородиці в контексті цілої Історії Спасіння. Якщо Єва, яка є матір’ю всіх людей, народжувала дітей до смерті, то з безплідної Анни виходить та, що народжує Життя і вводить у нього праматір Єву. Цим «Життям Непорушним» є Ісус Христос, який не зазнав у смерті тління та звільнив померлих з Аду. Марія постає як «Міст Життя», через який «смертні вихід після падіння в ад знайшли».

Найдавніший текст писаний для свята походить з шостого століття і чуємо ми його на Божественній Літургії. Це є заголовок Кондаку Романа Солодкоспівця, який починається словами «Йоаким і Анна від неслави бездітности * і Адам і Єва від тління смертного визволилися». Вірогідно з того ж часу походить і тропар свята «Різдво Твоє, Богородице Діво», який з богослужіння візантійської Церкви прийняла до себе і Церква латинського обряду разом зі самим святом Різдва Пресвятої Богородиці.

Едуард Бердник, RISU

До слова

Зі святом Різдва Пресвятої Богородиці мешканців Тернополя привітав міський голова Сергій Надал.

“Шановні тернополяни, українці, друзі!

Сьогодні українські християни, разом з цивілізованим християнським світом, відзначають одне з найвеличніших церковних свят – Різдво Пресвятої Богородиці. День народження діви Марії.

Божа Мати є великою праведницею, помічницею і заступницею людей, яка народженням Христа зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей.

Ще князь Ярослав Мудрий віддав Київ і всю Землю України-Руси під покров Божої Матері. Україна та український народ перебуває під захистом Божої Матері. Під Покровом Богородиці наші воїни б’ють рашистів та женуть окупантів зі святої української землі.

Також щиро вітаю з Храмовим празником дві тернопільські парафії Української греко-католицької церкви та Православної Церкви України.

Нехай Пресвята Богородиця захищає своїм Покровом наших воїнів та всіх українців.

Миру нам всім після перемоги над московським злом!

Зі святом!”.