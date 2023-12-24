У ці святкові дні ми з особливим почуттям підносимо молитви за наших воїнів та за всіх, хто на фронті та в тилу бореться зі злом, з російською агресією і наближає перемогу. Ми просимо для наших захисників Божого захисту й допомоги, а для всієї України та світу – перемоги правди і справедливого миру.

Про це йдеться у Різдвяному привітанні Предстоятеля ПЦУ Епіфаній.

Першоієрарх зазначає, що Різдво Христове нагадує нам істину, що Бог наш – Бог живий, хоча від початку земного життя Немовля Ісуса хотіли вбити.

“Із такими міркуваннями відзначаємо ми нині Різдво Христове. Серед горя і страждань війни, серед болю втрат ми все одно святкуємо, бо Різдво Христове для нас не тільки і не стільки час розваг і подарунків, скільки свідчення перемоги правди й добра та неодмінної поразки зла”, – підкреслює він.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній наголошує, що ми нині молимося за наших братів та сестер, які відзначають ці святкові дні у неволі, на тимчасово окупованих російським ворогом українських землях.

“Згадаймо в молитві про наших військових і цивільних полонених, про заручників і несправедливо ув’язнених і попросімо в Господа для них захисту і швидшого звільнення.

Піднесімо молитви за біженців та вимушених переселенців, за розділені війною родини, і нехай із ними буде милість і допомога Божа. Сам Христос був вимушений втікати від злоби Ірода, тому милість Господня є з усіма, хто страждає невинно.

Вітаю з Різдвом Христовим та Новоліттям Президента і всіх, на кого покладено відповідальність у державі та місцевих громадах служити українському народові. Нехай Господь надихає вас мудрістю та допомагає у боротьбі з ворогом!

Сердечно вітаю кожного з вас, дорогі брати і сестри, хто чує або читає ці слова! Вітаю повноту нашої Помісної Православної Церкви, християн України і весь український народ!”, – йдеться у вітанні Предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Джерело: РІСУ