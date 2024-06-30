Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію у кафедральному храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього міста Тернополя 30 червня, у першу неділю після Пʼятидесятниці, всіх святих, а також в день вшанування Тернопільського образа Богородиці.

Про це повідомила Пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви.

Предстоятелю Православної Церкви України співслужили митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, митрополит Рівненський і Острозький Іларіон, митрополит Дніпровський і Січеславський Симеон, архієпископ Луганський і Старобільський Лаврентій, архієпископ Володимирський і Нововолинський Матфей, архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Вишгородський Агапіт, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, єпископ Житомирський і Овруцький Паїсій, єпископ Богуславський Арсеній, настоятель храму протоієрей Димитрій Лисак, місцеве та запрошене духовенство.

За богослужінням молилися численні віряни, захисники Батьківщини, міський голова Тернополя Сергій Надал, меценати та інтелігенція.

“Ваше Блаженство! Високопреосвященні владики, всечесні отці! Шановна громадо!

З особливою приємністю вітаю всіх у святому місці на вшануванні Тернопільської ікони Божої Матері.

Як свідчать історичні оповіді та легенди, завдяки чудотворній іконі Божої Матері, тернопільським міщанам та козакам вдалося не один раз відбивати атаки кримських татар.

Як говорять старші тернополяни, в роки Другої світової війни саме Тернопільська чудотворна ікона врятувала від руйнувань прикрасу і святиню міста — старовинну церкву Різдва Христового.

Як міський голова Тернополя хочу нагадати: Тернопільська ікона Божої Матері – це не лише унікальна християнська святиня, а й один з найголовніших символів Тернополя. З нею асоціюють Тернопіль. Це наша гордість.

Щиро дякую отцю настоятелю і отцям храму Різдва Христового, де перебуває Тернопільська чудотворна ікона Божої Матері.

Зичу усім многих і благих літ для служіння Українській церкві та Українському народу.

Нехай Божа Матір принесе на святу українську землю мир після перемоги над московським злом”, – зазначив у своєму зверненні міський голова Тернополя Сергій Надал.

Після прочитання Євангелія Його Блаженство виголосив першосвятительське слово проповіді та возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини й мирних жителів.

Після літургії Блаженнійший Митрополит Епіфаній вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю кафедрального собору протоієрею Димитрію Лисаку та протоієрею Володимиру Якубишину.

Керуючий Тернопільсько-Бучацькою єпархією архієпископ Тихон висловив вдячність Предстоятелю за підтримку й лідерство, за сердечні молитви за захисників та нашу Батьківщину Україну.

Після урочистої молитви відбувся хресний хід від кафедрального храму Воздвиження Чесного Хреста Господнього до кафедрального собору Різдва Христового міста Тернополя.