У римо-католицькому костелі Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі в Тернополі сьогодні освячують великодні кошики. Завтра, 31 березня, християни західного обряду святкуватимуть Великдень.

Про це Суспільному розповів настоятель римо-католицької парафії в Тернополі Андрій Маліг.

Про свої сімейні традиції на Великдень розповів тернополянин Михайло Балабан.

“Ми вже освятили паску. Завтра підемо до костелу знов. Поснідаємо, з’їмо яйце, побажаємо одне одному всього найкращого. Найголовніше, щоб закінчилась війна, щоб припинилися ті страждання, які в країні продовжуються. Таке свято один раз в рік і, якщо нам навіть стало трохи скрутніше жити, все одно ми знайдемо кошти, щоб накрити святковий стіл”.

Разом із сім’єю до храму прийшла тернополянка Ірина Підлужна.

“Трошки сумно через те, що ми не можемо нормально, спокійно, не переживати зранку. Не боятися повітряної тривоги, що там в нас літало, як ми переживемо той день. Ми не знаємо як він закінчиться. Хотілося б, щоб завтра вже була веселість, справжня радість в серці, але, на жаль, маємо те, що маємо. Але, разом з тим, вдячність що ми можемо сюди прийти, можемо освятити свій кошик, свої пасочки, все що ми туди поклали. Що ми можемо бути сім’єю. Хоча б то нас може з’єднати”, — каже тернополянка.

Сьогодні у римо-католицькому костелі Божого Милосердя і Божої Матері Неустанної Помочі освячували продукти у великодніх кошиках до 12 години, розповів настоятель римо-католицької парафії в Тернополі отець Андрій Маліг.

“Ввечері, після літургії – вігілії пасхальної, теж є заповідь, щоб тих, які прийдуть, то освячуємо пасху, бо не всі можуть бути перед обідом. Але добре, якби могли бути на вігілії пасхальній. Це теж важливо. Не освячуємо кошиків завтра. Вігілія пасхальна після заходу сонця. Ми рахуємо дні так як євреї, тобто після заходу сонця вже неділя, Пасха. Власне, ввечері ми маємо таку особливу літургію, котра починається з освячення вогню, і потім друга її частина – літургія слова – вігілія, тобто чування. Там може бути сім читань псалмів. Після кожного псалму молитва. Це триватиме довго”.

За словами Андрія Маліга, зараз римо-католицький костел у Тернополі відвідують близько 400 людей.