28 червня щорічно відзначається одне з найважливіших державних свят – День Конституції України. З цієї нагоди на Театральному майдані Тернополя відбулися урочистості та покладання квітів до меморіалу Незалежності.

Під час заходу міський голова Сергій Надал вручив нагородні знаки і цінні подарунки тернопільським військовослужбовцям.

«Сьогодні ми відзначаємо одне з найважливіших державних свят – День Конституції України. Державний прапор, Герб та Конституція є обов’язковими атрибутами кожної незалежної держави, – відзначає міський голова. – Конституція України підтверджує, що наша країна є єдиною, неподільною суверенною і незалежною. Та вже 10 років поспіль українці змушені захищати своє право на незалежність. Сьогодні ми дякуємо нашим військовослужбовцям, які захищають нашу державність та вшановуємо пам’ять тих, хто пожертвував своїм життям за Україну. В цей день бажаю всім нам розвитку, процвітання і якнайшвидшої Перемоги».