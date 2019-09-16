16 вересня в церкві святого апостола Петра в Тернополі відбудеться церемонія прощання з Михайлом Цимбалістим.

Чин похорону розпочнеться о 14-й годині 16 вересня 2019 року. Поховання загиблого військовослужбовця відбудеться на Микулинецькому кладовищі в Терпонолі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Тернопільського військкомату.

Вчора тіло Михайла Цимбалістого привезли в Хоростківську громаду, до складу якої входить його рідне село. Там оголошено жалобу 15-16 вересня. У Тернополі днем жалоби оголосять 16 вересня.

Хоростків зустрічає свого Героя :( Майор ЗСУ Михайло Цимбалістий востаннє їде в свою рідну Увислу. Завтра буде похоронений у Тернополі на Алеї Героїв що на Микулинецькому кладовищі… Опубліковано Віталієм Остафійчуком Неділя, 15 вересня 2019 р.

Михайло Васильович Цимбалістий народився в 1985 році в селі Увисла Гусятинського району Тернопільської області, жив у Тернополі. У званні майора служив в одному з розвідувальних підрозділів Збройних сил України. Загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ.

У загиблого залишилися батьки (батько – підполковник запасу) і брат (підполковник ЗСУ).