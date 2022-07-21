Сьогодні у Підгайцях зустрінуть тіла воїнів, котрі загинули на Донеччині

Сьогодні, 21 липня, до рідних домівок привезуть тіла воїнів Володимира Нанинця та Олега Марковича.

Як повідомляють у Підгаєцькій міській раді, бійці загинули на Донеччині, виконуючи військовий обов’язок.

Тіла військових зустрінуть орієнтовно о 13:30 на в’їзді у Підгаєцьку громаду.

Тіло Володимира Нанинця доправлять до рідної оселі у селі Вага. Олега Марковича везтимуть у Підгайці.

“Просимо всіх вийти з лампадками та гідно провести в останню путь наших воїнів, які поклали своє життя за вільну, незалежну, соборну Україну, захищаючи від московської орди нас з вами”, – звертаються у міській раді.

До слова, сьогодні у Підгайцях прощаються із бойовим медиком Андрієм Асадовим, якому було всього 24 роки. У зв’язку з цим на території Підгаєцької громади 20, 21 та 22 липня оголошено Днями жалоби.

Царство Небесне Героям! Вічна пам’ять…