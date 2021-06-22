Сьогодні призупинять рух тролейбусів у районі Збаразького кільця

22 червня з 10:30 години і до кінця дня буде припинено рух електротранспорту в районі «Збаразького кільця» – від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – вул. Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе до вул. О. Довженка.

Про це повідомляють у міській раді.

Призупинення руху тролейбусів повязане із виконанням ремонту дороги навколо Збаразького кільця та вулиці Протасевича у сторону Гаївського мосту.

При цьому тролейбуси у вказаному напрямку курсуватимуть 22 червня зранку і до 10.30 год, щоб мешканці міста змогли вчасно добратися на роботу.

Нагадаємо, що рух приватного транспорту та автобусів у даному напрямку не припинятиметься.