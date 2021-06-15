Працівники поліції №3 розшукують мешканця села Гвардійське, Золотниківської територіальної громади, Гринчука Степана Михайловича, 1965 року народження.
Вранці 7 червня чоловік вийшов з дому та не повернувся.
Прикмети: зріст 180 см., худорлявої статури, волосся чорне з сивиною. Кульгає на ліву ногу.
Був одягнений в жилетку гірчичного кольору, сині джинси та взутий в чорні туфлі.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, телефонуйте за номером в Теребовлі (03551) 2-12-45 або на лінію «102».
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