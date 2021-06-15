Розшукують чоловіка, котрий ще тиждень тому вийшов з дому і зник

Працівники поліції №3 розшукують мешканця села Гвардійське, Золотниківської територіальної громади, Гринчука Степана Михайловича, 1965 року народження.

Вранці 7 червня чоловік вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети: зріст 180 см., худорлявої статури, волосся чорне з сивиною. Кульгає на ліву ногу.

Був одягнений в жилетку гірчичного кольору, сині джинси та взутий в чорні туфлі.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, телефонуйте за номером в Теребовлі (03551) 2-12-45 або на лінію «102».