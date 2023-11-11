Ми повідомляли, що 5 листопада на Тернопільщині трапилася жахлива ДТП. Внаслідок зіткнення Porsche Cayenne та Nissan Qashqai один з водіїв загинув на місці.

За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Nissan Qashqai – житель Вінницької області, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з Porsche Cayenne, яким керувала мешканка Кременеччини. У результаті удару водій Nissan від отриманих травм загинув на місці події. Трьох пасажирів з іншого авто доправили до лікарні.

У той же час родичі загиблого водія шукають очевидців жахливої пригоди. Вони хочуть встановити усі обставини події, винних осіб та не дати замовчати цю справу і спустити її “на гальмах”. З таким листом рідні загиблого чоловіка на адресу редакції:

“Шановна громадо! 05.11.2023 близько 18:40-19:00 на об’їзній дорозі міста Кременець Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю Porsche Cayenne та Nissan Qashqai, внаслідок якої загинув водій Nissan Qashqai, 29-річний Городник Михайло Юрійович. Наразі важливо встановити усі обставини події, винних осіб та не дати замовчати цю справу і спустити її “на гальмах”. Прохання проявити активну громадянську позицію, бути небайдужими до чужого горя, кому хоч щось відомо про дану ДТП або хто став її свідком, зателефонувати на номер +380 99 745 2661 (Альона). Заздалегідь дякую за будь-яку надану інформацію!”, – ідеться у листі рідних водія.