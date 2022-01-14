Зимова риболовля приваблює багатьох любителів тихого полювання. У морозяні дні рибалок на водоймах більшає. Щоб попередити про небезпеку, рятувальники провели рейд на Тернопільському ставі.

Тернополянин Іван Боєчко рибалить з дитинства. Чоловік переконаний, що правила риболовлі знає добре.

“Лід зараз товстий, тому перебувати тут повністю безпечно. Загалом лід має бути товщиною не менше 7-10 сантиметрів. Але треба пам’ятати, що лід на замерзлих водоймах завжди несе в собі небезпеку для життя людей. Тому завжди беру із собою необхідні засоби, що можуть знадобитися”.

Рятувальники поспілкувалися з рибалками та вкотре нагадали їм правила безпечної поведінки на кризі, а також роздали листівки з правилами поводження на льоду. Як зазначив речник ДСНС в області Сергій Данілін, такі рейди відбуваються регулярно, щоб попередити трагічні випадки.

“Взимку любителі риболовлі масово вирушають на річки, ставки та озера. Проте часом громадяни нехтують правилами безпеки і вважають, що якщо лід є міцним, то нещасних випадків не виникне. Але навіть у морозну погоду існує небезпека опинитися у крижаній воді. Аби запобігти виникненню нещасних випадків на водоймах, рятувальники ДСНС продовжують проводити активну інформаційно-роз’яснювальну роботу”.